«Спартак» анонсировал новый трансфер роликом в стиле CS:GO
- РИА Новости
Ролик доступен в аккаунте клуба в Twitter. Он выполнен в стиле геймплея популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive.
Go go go 🔜 pic.twitter.com/9Eu6vSOuf1— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
CS:GO является одной из наиболее популярных компьютерных игр в мире. Её поклонником является 29-летний российский нападающий Александр Кокорин, который в ближайшее время может стать футболистом «Спартака».
Ранее гендиректор «Спартака» прокомментировал информацию о подписании Кокорина.