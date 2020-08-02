«Спартак» анонсировал новый трансфер роликом в стиле CS:GO

Московский «Спартак» опубликовал видео, анонсирующее подписание нового футболста.

Ролик доступен в аккаунте клуба в Twitter. Он выполнен в стиле геймплея популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive.

CS:GO является одной из наиболее популярных компьютерных игр в мире. Её поклонником является 29-летний российский нападающий Александр Кокорин, который в ближайшее время может стать футболистом «Спартака».

Ранее гендиректор «Спартака» прокомментировал информацию о подписании Кокорина.