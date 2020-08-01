Гендиректор «Спартака» прокомментировал информацию о подписании Кокорина

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.

«Мы ещё никого не взяли. Когда «Спартак» объявит, тогда и будем говорить об этом, мне кажется, это верно. Я не могу говорить о несвершившихся фактах — это будет несолидно с моей стороны», — приводит слова Газизова ТАСС.

29-летний форвард в настоящее время пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с «Зенитом». Вторую половину минувшего сезона он на правах аренды провёл в «Сочи», за который сыграл десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что презентация Кокорина в «Спартаке» отложена на два дня.