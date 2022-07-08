Титов — о переходе Бакаева в «Зенит»: в моё время это было невозможно

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал трансфер хавбека Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит».

«Не считаю это предательством. Ему осталось играть, может быть, десять лет, он выбор свой сделал. В моё время это было невозможно — перейти из «Спартака» в «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», — цитирует Титова РИА Новости.

По словам Титова, в его время у футболистов не было агентов, поэтому выбор всегда делался сердцем и душой.

«Зенит» подписал контракт с 26-летним полузащитником до 31 мая 2027 года. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск. Для Зелимхана Бакаева это первый официальный матч в составе «Зенита».

Ранее Бакаев ответил на слова Георгия Джикии о том, что ему не идёт форма «Зенита».





