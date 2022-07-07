Бакаев ответил на слова Джикии о том, что ему не идёт форма «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как партнёры по «Спартаку» были уверены в том, что он продлит контракт с красно-белыми.

Кто-то не верил, кто-то был уверен, что предложат новый контракт. Допустим, Джикия был уверен на 100%, что предложат. Он сказал, что мне не идёт футболка «Зенита»? У него такое мнение, мои друзья говорят обратное», — цитирует Бакаева «Матч ТВ».

Бакаев 25 июня забил дебютный гол за «Зенит» в контрольной встрече с «Сочи» (2:1).

Контракт с 26-летним полузащитником подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».

Ранее Сутормин заявил, что Бакаев — достойное усиление для «Зенита».