Бакаев ответил на слова Джикии о том, что ему не идёт форма «Зенита»
- РИА Новости
Кто-то не верил, кто-то был уверен, что предложат новый контракт. Допустим, Джикия был уверен на 100%, что предложат. Он сказал, что мне не идёт футболка «Зенита»? У него такое мнение, мои друзья говорят обратное», — цитирует Бакаева «Матч ТВ».
Бакаев 25 июня забил дебютный гол за «Зенит» в контрольной встрече с «Сочи» (2:1).
Контракт с 26-летним полузащитником подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».
Ранее Сутормин заявил, что Бакаев — достойное усиление для «Зенита».