Феерия Месси и Мбаппе, шедевр Хаверца и провал Аллегри: как стартовал 5-й тур Лиги чемпионов

ПСЖ разгромил «Маккаби», а Лионель Месси и Киллиан Мбаппе оформили по дублю. «Ювентус» потерпел поражение от «Бенфики» и впервые с сезона-2013/14 лишился шансов на попадание в плей-офф. «Челси» обыграл «Зальцбург» благодаря великолепному дальнему удару Кая Хаверца. «Реал» сенсационно уступил «Лейпцигу». А «Милан» отправил четыре безответных мяча в ворота «Динамо» и поднялся на второе место в своём квартете. Как стартовал 5-й тур Лиги чемпионов — в материале RT.

Непробиваемый вратарь «Зальцбурга»

Вслед за «Манчестер Сити» путёвку в 1/8 финала обеспечила себе ещё одна английская команда — «Челси». До того не терпевший поражений в текущем сезоне Лиги чемпионов «Зальцбург» дома не сумел справиться с ней — 1:2.

Если судить по счёту, хозяева дали маститому оппоненту достойный бой. Однако скорее партнёры должны благодарить за великолепный матч Филиппа Кёна. Швейцарский вратарь неоднократно спасал австрийский коллектив и совершил восемь сейвов. Порой он творил чудеса на «ленточке», а один только Пьер-Эмерик Обамеянг нанёс пять выстрелов в створ, но так и не сумел заставить оппонента сдаться.

При этом в самом начале встречи Кён столкнулся с Каем Хаверцом. Немец влетел ему коленом в голову, и голкиперу несколько минут оказывали помощь. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

Не сумел справиться Филипп лишь с дальними ударами Матео Ковачича и уже упомянутого Хаверца. Особенно красивым голом отметился последний. Из полукружия штрафной он закрутил мяч в ближнюю девятку с рикошетом от перекладины.

Вдвойне важно, что шедевр хавбека принёс «Челси» победу и место в плей-офф, ведь на тот момент на табло горели две единицы. Сразу после перерыва Чуквубуйке Адаму замкнул передачу с левого фланга.

Безвольное поражение «Реала»

А вот гранды, уже обеспечившие участие в 1/8 финала, в пятом туре группового этапа позволили себе необязательные потери. Например, лишённый мотивации «Реал» на выезде уступил «Лейпцигу», которому три очка были жизненно необходимы, — 2:3.

При этом Карло Анчелотти не стал беречь лидеров и выставил практически оптимальный состав. Однако его подопечные всё равно смотрелись инертно и безвольно. К тому же долгое время у них не получалось наладить игру в атаке.

Зато подопечные Марко Розе блестяще воспользовались стандартными положениями. Йошко Гвардиол и Кристофер Нкунку дважды отличились к 19-й минуте после розыгрышей корнеров. А во втором тайме тренер полностью угадал с заменой. Вышедший на поле с новыми силами Тимо Вернер в концовке поставил точку.

Таким образом, мадридцы не только потерпели дебютное поражение в нынешнем сезоне, но и четвёртое в общей сложности в ЛЧ в 2022-м. Больше в главном еврокубке в их пассиве оказывалось только в 2001-м, когда сливочные уступили пять раз. «Лейпциг», напротив, одержал третью победу подряд и благодаря осечке «Шахтёра» закрепился на второй строчке квартета F. Теперь для выхода из группы ему достаточно ничьей в очном матче с «горняками».

В свою очередь, «Манчестер Сити» не сумел на выезде обыграть дортмундскую «Боруссию» — 0:0. Пробить Грегора Кобеля не смог даже Эрлинг Холанд, который провёл на поле первый тайм. Самый же опасный момент горожане упустили по истечении часа встречи, когда швейцарец парировал удар Рияда Мареза с точки.

Примечательно, что две недели назад в выездном матче с «Копенгагеном» алжирец тоже не реализовал пенальти и соперники также разошлись нулевой ничьей.

Позорное выступление «Ювентуса»

А вот «Ювентус» впервые с сезона-2013/14 не вышел в плей-офф ЛЧ. После сенсационного поражения от «Маккаби» ему требовалось набирать максимум очков в двух оставшихся турах и ждать осечек от ПСЖ и «Бенфики». Однако туринцы провалили первое же испытание в Лиссабоне — 3:4.

Они позволили Антониу Силве открыть счёт уже на 17-й минуте, но быстро отыгрались. Причём гол Мойзе Кина судьи сначала не засчитали из-за офсайда, но затем изменили своё решение.

А в середине первого тайма сильно подвёл команду Хуан Куадрадо. Колумбиец на ровном месте сыграл рукой в собственной штрафной, а Жоау Мариу уверенно реализовал пенальти. Наконец, незадолго до перерыва бывший полузащитник «Локомотива» и Рафаэл Силва совершили подвиг. Первый выполнил отличный прострел с фланга, а второй замкнул его пяткой при полном попустительстве обороны. Более того, на 50-й минуте нападающий спокойно оформил дубль, и защитники вновь выполнили роль зрителей.

Однако в концовке итальянский коллектив едва не сотворил камбэк. Вернуться в игру ему помог выход на замену 19-летнего дебютанта главного еврокубка Сэмюэла Айлинга. Едва появившись на поле, он выполнил результативную передачу с левого края на Аркадиуша Милика. В следующей атаке юный англичанин совершил ещё эффективный проход, а Уэстон Маккенни добил мяч в сетку после сейва вратаря.

В оставшееся до финального свистка время «Юве» мог как спастись, так и пропустить ещё. Например, Силва упустил стопроцентный момент оформить хет-трик. Он убежал на рандеву с Войцехом Щенсны, но попал в штангу.

Унизительный разгром от ПСЖ

Вместе с «Бенфикой» гарантировал себе путёвку в плей-офф и ПСЖ, дома предсказуемо разгромивший «Маккаби» — 7:2. Попутно парижанам удалось повторить собственный рекорд в еврокубках. Ранее семь мячей они забивали «Русенборгу» (7:2) в Лиге чемпионов в 2000-м, «Генту» (7:1) — в Кубке Интертото в 2001-м и «Селтику» (7:1) — в ЛЧ в 2017-м.

Разумеется, главную роль в этот вечер сыграло неудержимое атакующее трио Лионель Месси — Килиан Мбаппе — Неймар. Хуже остальных выступил бразилец, ограничившийся одним результативным ударом.

Зато его партнёры набрали по четыре очка по системе «гол + пас» (2 + 2). Латиноамериканец в возрасте 35 лет и 123 дней стал самым возрастным футболистом в истории ЛЧ, которому это удалось. Также Месси сократил отставание от Криштиану Роналлу до 11 голов в списке лучших бомбардиров ЛЧ. В активе португальца 140, а у Лионеля теперь — 129.

Что касается Мбаппе, он дважды красиво закрутил мяч в дальний угол из пределов штрафной и столько же раз вывел на удар аргентинца. Это помогло ему захватить лидерство как в гонке бомбардиров турнира (6), так и в списке лучших по количеству баллов за результативность (6 + 2).

А в составе гостей дубль неожиданно оформил Абдулайе Сек. Защитник из Сенегала не славится высокой результативностью, а в еврокубках до того не отличался ни разу. Однако в Париже он дважды удачно подключился к розыгрышу стандартов.

Важнейшая победа «Милана»

Ещё один разгром был зафиксирован в Загребе, где «Милан» не оставил шансов местному «Динамо» — 4:0. В первом тайме хозяева, прижавшись к собственным воротам, самоотверженно оборонялись. Им приходилось буквально бросаться под мяч, а Доминик Ливакович совершал один сейв за другим.

Однако гол Маттео Габбиа на 39-й минуте психологически надломил команду. Защитник после идеальной подачи Сандро Тонали со стандарта головой в падении отправил мяч в сетку с близкой дистанции.

В самом начале второго тайма оборона хозяев непостижимым образом рассыпалась перед Рафаэлом Леау, легко прошедшим нескольких соперников и точно пробившим в ближний.

А главным антигероем в составе «Динамо» оказался молодой защитник Роберт Любичич, ярко проявивший себя в победном матче с «Челси». Сначала он упустил и сбил в собственной штрафной Тонали, а затем отправил мяч в собственные ворота.

Так россонери впервые за 17 лет четырежды отличились в выездной встрече ЛЧ. Впрочем, куда важнее, что поражение «Зальцбурга» вывело их на вторую строчку квартета E. В последнем туре команды как раз встретятся между собой в Италии, и хозяевам для того, чтобы не позволить себя опередить, хватит ничьи.