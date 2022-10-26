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Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, обойдя Роналду

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Французский «Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Маккаби» из Хайфы в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы Н завершилась со счётом 7:2 в пользу команды Кристофа Галтье.

Форвард ПСЖ Лионель Месси оформил дубль. Один из мячей аргентинец забил из-за пределов штрафной. Для Месси гол с дальней позиции стал 23-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошёл португальца Криштиану Роналду, у которого 22 таких мяча.

«Пари Сен-Жермен» (11 очков) занимает в турнирной таблице второе место. «Маккаби» (три) — четвёртое. Клуб из столицы франции досрочно пробился в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что «Севилья» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов.

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