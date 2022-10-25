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«Севилья» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов

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Испанская «Севилья» на своём поле переиграла с минимальным счётом датский «Копенгаген» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Севилья» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов
  • AP
  • © Jose Breton

Игра группы G на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Хулена Лопетеги.

Мячи забили Юссеф Эн-Несири (61-я минута), Иско (88-я), Гонсало Монтиэль (90+2).

«Севилья» с пятью очками занимает третье место в турнирной таблице. «Копенгаген» с двумя очками — четвёртое.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч с «Лейпцигом» пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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