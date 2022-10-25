«Севилья» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов

Испанская «Севилья» на своём поле переиграла с минимальным счётом датский «Копенгаген» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

AP

© Jose Breton