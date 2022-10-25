«Севилья» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов
- AP
- © Jose Breton
Игра группы G на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Хулена Лопетеги.
Мячи забили Юссеф Эн-Несири (61-я минута), Иско (88-я), Гонсало Монтиэль (90+2).
«Севилья» с пятью очками занимает третье место в турнирной таблице. «Копенгаген» с двумя очками — четвёртое.
Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч с «Лейпцигом» пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.