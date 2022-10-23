Бензема не примет участия в матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лейпцигом».

«Он не будет готов ко вторнику. Я не переживаю за него, так как это незначительное повреждение. Наличие длинной скамейки позволяет скрывать отсутствие таких важных игроков», — сказал Анчелотти.

Игра между «Реалом» и «Лейпцигом» пройдёт 26 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22:00 мск.

Мадридский клуб лидирует в группе F, набрав десять очков. «Лейпциг» — второй (шесть очков).

Ранее Зинедин Зидан признался, что был уверен в победе Карима Бензема в голосовании за «Золотой мяч».