Бензема не примет участия в матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом»
«Он не будет готов ко вторнику. Я не переживаю за него, так как это незначительное повреждение. Наличие длинной скамейки позволяет скрывать отсутствие таких важных игроков», — сказал Анчелотти.
Игра между «Реалом» и «Лейпцигом» пройдёт 26 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22:00 мск.
Мадридский клуб лидирует в группе F, набрав десять очков. «Лейпциг» — второй (шесть очков).
Ранее Зинедин Зидан признался, что был уверен в победе Карима Бензема в голосовании за «Золотой мяч».