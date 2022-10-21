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Зидан: говорил Бензема, что он выиграет «Золотой мяч», если не будет сдаваться

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что был уверен в победе нападающего сливочных Карима Бензема в голосовании за «Золотой мяч».
Зидан: говорил Бензема, что он выиграет «Золотой мяч», если не будет сдаваться
  • Gettyimages.ru

«Когда я был его тренером, то сказал, что однажды он выиграет «Золотой мяч». Он никогда не был одержим этой наградой, но я сказал ему, что если он не сдастся, то в конечном итоге получит её», — цитирует Зидана Football Espana.

17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Карим получил награду из рук Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» с 1998 года.

Ранее сообщалось, что Бензема продлит контракт с мадридским клубом до 2024 года.

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