Зидан: говорил Бензема, что он выиграет «Золотой мяч», если не будет сдаваться
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«Когда я был его тренером, то сказал, что однажды он выиграет «Золотой мяч». Он никогда не был одержим этой наградой, но я сказал ему, что если он не сдастся, то в конечном итоге получит её», — цитирует Зидана Football Espana.
17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Карим получил награду из рук Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» с 1998 года.
Ранее сообщалось, что Бензема продлит контракт с мадридским клубом до 2024 года.