Источник: Бензема продлит контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема продлит контракт с мадридским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, новое соглашение 34-летнего француза со сливочными будет рассчитано до конца сезона-2023/24.

О продлении контракта объявят в ближайшее время.

В прошлом сезоне нападающий забил за «Реал» 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги, а также 15 мячей и две передачи в 12 встречах Лиги чемпионов.

В составе мадридского клуба Бензема стал чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов.

17 октября француз стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее Бензема заявил, что хочет завершить карьеру в «Реале».