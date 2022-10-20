Источник: Бензема продлит контракт с «Реалом»
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По информации источника, новое соглашение 34-летнего француза со сливочными будет рассчитано до конца сезона-2023/24.
О продлении контракта объявят в ближайшее время.
В прошлом сезоне нападающий забил за «Реал» 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги, а также 15 мячей и две передачи в 12 встречах Лиги чемпионов.
В составе мадридского клуба Бензема стал чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов.
17 октября француз стал обладателем «Золотого мяча».
Ранее Бензема заявил, что хочет завершить карьеру в «Реале».