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Гол Хаверца принёс «Челси» победу над «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов

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Лондонский «Челси» в гостях нанёс поражение австрийскому «Зальцбургу» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Гол Хаверца принёс «Челси» победу над «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов
  • AP
  • © Florian Schroetter

Игра группы Е на поле стадиона «Ред Булл Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Грэма Поттера.

У «Челси» мячи забили Матео Ковачич (23-я минута), Кай Хаверц (64-я). У «Зальцбурга» отличился Чуквубуйке Адаму (49-я).

«Челси» (десять очков) лидирует в турнирной таблице группы Е и вышел в плей-офф турнира. «Зальцбург» (шесть) занимает вторую строчку.

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