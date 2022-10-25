Сантос: «Зенит» мог бы сейчас выступить в Лиге чемпионов лучше, чем раньше
- РИА Новости
«То, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно», — цитирует Сантоса «Спорт-Экспресс».
Напомним, что из-за отстранения российские клубы не могут принять участие в еврокубках в сезоне-2022/23.
После 14 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Ранее журналисты не задали Сергею Семаку ни одного вопроса на пресс-конференции после матча с «Сочи».