«Ювентус» потерпел поражение от «Бенфики» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Туринский «Ювентус» в гостях потерпел поражение от португальской «Бенфики» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы H на поле стадиона «Да Луш» завершилась со счётом 4:3 в пользу «Бенфики».

У «Ювентуса» мячи забили Мойзе Кин (21-я минута), Аркадиуш Милик (77-я), Уэстон Маккенни (79-я). У «Бенфики» отличились Антониу Силва (17-я), Жоау Мариу (28-я, пенальти), Рафаэл Силва (35-я, 50-я).

«Ювентус» (три очка) занимает третью строчку в турнирной таблице группы H и лишается шансов на выход в плей-офф. «Бенфика» (11) занимает вторую строчку.

Ранее «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов УЕФА.