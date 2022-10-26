Итальянский журналист: Аллегри сохранит работу в «Ювентусе» после вылета из ЛЧ
Руководство команды с Севера Италии не собирается разрывать контракт с тренером как минимум до паузы на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, написал в социальных сетях Николо Скира.
«Ювентус» в гостях потерпел поражение от португальской «Бенфики» со счётом 3:4.
У «Ювентуса» мячи забили Мойзе Кин (21-я минута), Аркадиуш Милик (77-я), Уэстон Маккенни (79-я). У «Бенфики» отличились Антониу Силва (17-я), Жоау Мариу (28-я, пенальти), Рафаэл Силва (35-я, 50-я).
«Ювентус» (три очка) занимает третью строчку в турнирной таблице группы H. Итальянская команда лишилась шансов на выход в плей-офф. «Бенфика» (11) занимает вторую строчку.
Ранее «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов УЕФА.