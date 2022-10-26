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Итальянский журналист: Аллегри сохранит работу в «Ювентусе» после вылета из ЛЧ

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Стала известна судьба Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» после досрочного вылета туринского клуба из Лиги чемпионов УЕФА.

Руководство команды с Севера Италии не собирается разрывать контракт с тренером как минимум до паузы на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, написал в социальных сетях Николо Скира.

«Ювентус» в гостях потерпел поражение от португальской «Бенфики» со счётом 3:4.

У «Ювентуса» мячи забили Мойзе Кин (21-я минута), Аркадиуш Милик (77-я), Уэстон Маккенни (79-я). У «Бенфики» отличились Антониу Силва (17-я), Жоау Мариу (28-я, пенальти), Рафаэл Силва (35-я, 50-я).

«Ювентус» (три очка) занимает третью строчку в турнирной таблице группы H. Итальянская команда лишилась шансов на выход в плей-офф. «Бенфика» (11) занимает вторую строчку.

Ранее «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов УЕФА.

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