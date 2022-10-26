Поттер заявил, что ему приятно досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал результат матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Зальцбургом».

«На таком уровне хватает одной атаки — и счёт уже 1:1. Но мы дали на это хороший ответ. Пройти дальше, имея матч в запасе, — это приятно», — цитирует Поттера BBC.

По его мнению, лондонский клуб сыграл действительно хорошо.

«Выигрывать на этом поле нелегко. Это видно по статистике. Но мы смогли создать очень хорошие моменты в первом тайме, однако нам не повезло с тем, что мы не смогли забить больше одного гола», — сказал Поттер.

«Челси» в гостях нанёс поражение «Зальцбургу» со счётом 2:1. У лондонского клуба мячи забили Матео Ковачич (23-я минута), Кай Хаверц (64-я). У «Зальцбурга» отличился Чуквубуйке Адаму (49-я).

«Челси» (десять очков) лидирует в турнирной таблице группы Е. Команда из столицы Британии досрочно вышла в плей-офф турнира. «Зальцбург» (шесть) занимает вторую строчку.

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос предположил, как бы клуб выступил в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.