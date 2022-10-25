«Реал» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в гостях потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы F на поле стадиона «Ред Булл Арена — Центральштадион» завершилась со счётом 3:2 в пользу «Лейпцига».

У «Реала» мячи забили Винисиус Жуниор (44-я минута), Родриго (90+4). У «Лейпцига» отличились Йошко Гвардиол (13-я), Кристофер Нкунку (18-я), Тимо Вернер (81-я).

«Реал» (десять очков) занимает первую строчку в турнирной таблице группы H. «Лейпциг» (семь) располагается на втором месте.

Ранее «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов УЕФА.