«Договорились, что интегрируем новые территории в наши чемпионаты»: какие спортивные темы поднимали Путин и Чернышенко

Отстранение России от международных турниров не понизило соревновательную активность в стране, заявил на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, было сделано всё, чтобы профессиональные атлеты смогли выступать на самом высоком уровне. Кроме того, вице-премьер рассказал о процессе интеграции Крыма, Севастополя и новых регионов в общероссийское спортивное пространство, а также отчитался о росте доли граждан, регулярно занимающихся спортом.

Одной из тем, которую Владимир Путин и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко подняли в ходе рабочей встречи 24 октября, стала успешная организация внутренних спортивных турниров. Замглавы кабинета министров подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, а затем и запрет на проведение ранее запланированных международных стартов, соревновательную активность в стране удалось в целом сохранить на высоком уровне.

«У нас в едином календарном плане были одни цифры, а пандемия их сократила. Но теперь мы их возвращаем, несмотря на то что много международных стартов нам, по сути дела, остановили и не дали возможности в них участвовать. Тем самым они очень сильно обеднили свои соревнования и сами себя наказали», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

В ответ президент отметил, что у правительства и спортивных властей получается организовывать хорошие старты в РФ. Главным из них стала Всероссийская спартакиада, начавшаяся в августе и завершившаяся в начале октября. Она прошла в 12 регионах и собрала сильнейших отечественных атлетов в 39 видах. Вице-премьер назвал её аналогом Спартакиады народов СССР, которая проводилась до 1991 года и была, по словам Чернышенко, «на самом деле мощной альтернативой Олимпийским играм».

При этом участникам соревнований удалось обеспечить достойные призовые. В частности, обладатели золотых наград получат 358,4 тыс. рублей, серебряных — 179,2 тыс. рублей и бронзовых — 107,5 тыс. рублей. Не останутся без выплат и тренеры, воспитавшие медалистов.

«Самое главное, что благодаря Михаилу Владимировичу (Мишустину. — RT) мы смогли обеспечить им премиальные на том же уровне, как и на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, потому что для спортсменов это крайне важно», — заявил вице-премьер.

Не отказываются власти и от планов по проведению новых стартов, способных привлечь дополнительный интерес аудитории. Например, в марте 2024-го в Казани состоится молодёжный турнир «Игры будущего», который объединит кибер- и технические виды спорта. По словам Чернышенко, аналогов в мире пока не проводилось. Отдельно он упомянул о предложении главы государства открыть ассоциацию спортивных организаций Шанхайской организации сотрудничества.

«Потенциальная аудитория вовлечённого населения — 4 млрд человек, это как раз наше будущее, а не тот сегмент, который обслуживает Международный олимпийский комитет, — примерно 1 млрд. Это, конечно, обидно, но я думаю, всё вернется на круги своя», — подчеркнул вице-премьер.

Не менее важной темой стала интеграция Крыма, Севастополя и новых регионов в общероссийское спортивное пространство. Чернышенко констатировал, что немалого прогресса в этом направлении удалось добиться в футболе.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты. Всё это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — объяснил чиновник.

Ещё в конце августа вторая по силе лига страны — ФНЛ — объявила о создании рабочей группы для проведения аудита крымских клубов с целью их последующего включения в свой состав. Позже глава РФС Александр Дюков не исключил, что это может произойти уже в сезоне-2023/24.

Причём, по данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, соответствующее решение уже окончательно принято.

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«Кроме того, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях. Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше восьми лет — в 2015-м ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях», — написал он в своём Telegram-канале.

Впрочем, в том, что касается новых регионов РФ, первоначальная задача, по мнению Чернышенко, состоит в восстановлении инфраструктуры, повреждённой украинскими ударами. Он сообщил, что работы ведутся, в частности, на нескольких объектах в Мариуполе («Ильичёвец», «Азовмаш», плавательный бассейн «Нептун») и в Донецке (Дворец спорта «Дружба»).

«Поскольку Марат Шакирзянович (Хуснуллин. — RT) занимается данным вопросом, у нас стройка как раз сконцентрирована в его ведении, нет сомнений, что он это сделает в кратчайшие сроки. Мы видим, какими темпами там идёт мобилизация строительства», — заверил чиновник.

Также он отметил, что 800 атлетам, представляющим воссоединённые территории, уже помогли продолжить соревновательную практику.

Не менее значимым, чем поддержка спорта высших достижений, остаётся повышение доли граждан страны, регулярно занимающихся спортом. Чернышенко доложил о прогрессе в данном направлении. Согласно плану, к концу 2022-го она должна составлять 51,3%. Но уже по итогам первого полугодия был зафиксирован показатель 65 млн человек (53%). Президент ранее поручил нарастить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году — этот уровень зафиксирован в указе о национальных целях развития страны.

«Количество спортивных школ увеличивается, растёт численность занимающихся спортом в школах. Это качественный показатель. Они ориентируются как раз на наших звёздочек, на тех, кто показывает наилучшие результаты на международных соревнованиях. Вы нам поручали, чтобы мы были в тройке лидеров. Как раз вы видите: в летних Играх на третье место перешли, а в зимних — на второе. Это тоже, в общем-то, результаты работы», — заявил Чернышенко.

Он также отметил, что глава кабмина Михаил Мишустин поручил, несмотря на существующие сложности, достроить все начатые спортивные объекты, особенно находящиеся в шаговой доступности. По словам вице-премьера, только до конца 2022 года за счёт средств федерального бюджета будет сдано 70 таких сооружений.