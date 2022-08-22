ФНЛ объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции

Делегация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) отправится в Крым для того, чтобы оценить готовность клубов полуострова к интеграции в чемпионат России по футболу.

Было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участков соревнований под эгидой ФНЛ, сообщается в Telegram-канале Первой лиги.

Также принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

7 июля президент РПЛ Александр Алаев заявил, что вхождение команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС.