Винер рассказала об участии российских гимнасток в международном турнире в ОАЭ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер сообщила, что лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко примет участие в международном турнире.

«21 октября в Абу-Даби стартует представительный международный турнир по художественной гимнастике, в котором примет участие и Лала Крамаренко», — приводит слова Винер ТАСС.

Она также подчеркнула, что, кроме Крамаренко, на соревнованиях выступят и другие спортсменки, включая юных.

Турнир пройдёт в Абу-Даби с 21 по 24 октября.

Крамаренко в сентябре одержала победу в квалификации многоборья на Спартакиаде.

Ранее Винер обратилась со словами поддержки к заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой.