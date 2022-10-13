Винер рассказала об участии российских гимнасток в международном турнире в ОАЭ
- РИА Новости
«21 октября в Абу-Даби стартует представительный международный турнир по художественной гимнастике, в котором примет участие и Лала Крамаренко», — приводит слова Винер ТАСС.
Она также подчеркнула, что, кроме Крамаренко, на соревнованиях выступят и другие спортсменки, включая юных.
Турнир пройдёт в Абу-Даби с 21 по 24 октября.
Крамаренко в сентябре одержала победу в квалификации многоборья на Спартакиаде.
Ранее Винер обратилась со словами поддержки к заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой.