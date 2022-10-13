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Винер рассказала об участии российских гимнасток в международном турнире в ОАЭ

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер сообщила, что лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко примет участие в международном турнире.
Винер рассказала об участии российских гимнасток в международном турнире в ОАЭ
  • РИА Новости

«21 октября в Абу-Даби стартует представительный международный турнир по художественной гимнастике, в котором примет участие и Лала Крамаренко», — приводит слова Винер ТАСС.

Она также подчеркнула, что, кроме Крамаренко, на соревнованиях выступят и другие спортсменки, включая юных.

Турнир пройдёт в Абу-Даби с 21 по 24 октября.

Крамаренко в сентябре одержала победу в квалификации многоборья на Спартакиаде.

Ранее Винер обратилась со словами поддержки к заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой.

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