Винер: желаю Тарасовой крепкого здоровья, она лицо нашего фигурного катания

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) обратилась со словами поддержки к заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой.

«Это ужасная новость. Будут брошены самые лучшие силы, чтобы Татьяна Анатольевна выздоровела. Она лицо нашей страны! Она лицо нашего фигурного катания! Желаю крепкого здоровья ей. Надеюсь, что она совсем скоро пойдёт на поправку», — сказала Винер «Спорт-Экспресс».

По информации Sports.ru, Татьяна Тарасова не приняла участия в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу 5 октября.

Ранее Винер отреагировала на решение IBA допустить российских боксёров до соревнований.