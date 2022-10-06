Винер: допуск российских боксёров к соревнованиям вообще ничего не значит

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на решение IBA допустить российских боксёров до соревнований.

«Допуск российских боксёров к международным соревнованиям вообще ничего не значит. IBA существуют сами по себе. Хочется верить, что и гимнастов скоро допустят, конечно. Но пока никаких предпосылок для этого нет», — цитирует Винер Sport24.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Умар Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.