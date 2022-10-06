Винер: допуск российских боксёров к соревнованиям вообще ничего не значит
- РИА Новости
«Допуск российских боксёров к международным соревнованиям вообще ничего не значит. IBA существуют сами по себе. Хочется верить, что и гимнастов скоро допустят, конечно. Но пока никаких предпосылок для этого нет», — цитирует Винер Sport24.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее Умар Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.