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Винер: допуск российских боксёров к соревнованиям вообще ничего не значит

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на решение IBA допустить российских боксёров до соревнований.
Винер: допуск российских боксёров к соревнованиям вообще ничего не значит
  • РИА Новости

«Допуск российских боксёров к международным соревнованиям вообще ничего не значит. IBA существуют сами по себе. Хочется верить, что и гимнастов скоро допустят, конечно. Но пока никаких предпосылок для этого нет», — цитирует Винер Sport24.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Умар Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.

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