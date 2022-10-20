«Эмоции есть у всех, но они не должны переходить границы»: почему КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов дисквалифицированы на одну игру за поведение в перерыве матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Как отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц, конфликт между специалистами исчерпан. Однако в будущем тренеры должны следить за эмоциями, чтобы они не переходили дозволенных границ. В стане красно-белых с решением комитета не согласились и пообещали рассмотреть «все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на очередном заседании рассмотрел инцидент, который произошёл между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве матча 13-го тура чемпионата России по футболу.

Испанец в том эпизоде бросился на российского специалиста с криком «фейр-плей!», тем самым спровоцировав коллегу на ответную реакцию. Федотов поинтересовался, зачем Абаскаль машет руками, обозвал его клоуном и посоветовал отправляться восвояси. Слова российского наставника появились в СМИ не сразу, а лишь спустя сутки после окончания дерби и вызвали живой интерес у КДК.

Глава комитета Артур Григорьянц пригласил тренеров на заседание, чтобы они могли объяснить своё поведение, вызвавшее бурную реакцию спортивной общественности. Оба специалиста, несмотря на подготовку команд к следующему туру РПЛ, приехали в четверг в Дом футбола. С журналистами они общались сдержанно. Федотов, отвечая на вопрос, исчерпан ли конфликт, показал скриншот всё с той же прямой трансляции, где после игры наставники пожимают друг другу руки.

«Всё сказано уже. Зачем было приезжать? Ну есть же очень умные люди. Не было никаких официальных заявлений, их достали из видео. Поэтому сюда и приехал. Кто сейчас тренировку проводит? Ждут меня», — пояснил Федотов.

Абаскаль и вовсе не стал ничего обсуждать перед заседанием, а после лишь бросил фразу, что не согласен с принятым решением, но комментировать его не будет.

Вскоре стало ясно, почему тренер был недоволен. КДК РФС наказал за перепалку обоих специалистов, а не только наставника армейцев, как многие ожидали. Испанец дисквалифицирован на одну игру, Федотов — на две, причём на вторую — условно. Также участники конфликта оштрафованы на 50 тыс. рублей. Таким образом, Абаскаль пропустит домашнее противостояние с «Химками», а наставник ЦСКА не сможет присутствовать на гостевой встрече с «Оренбургом».

Григорьянц объяснил, что специалисты наказаны по разным статьям дисциплинарного регламента. К Федотову такие меры применены за оскорбительное поведение в отношении официального лица клуба и игрока соперника.

«Владимир Валентинович не отрицал произнесение этих слов. Да и глупо было бы это делать. На видеозаписи всё хорошо слышно», — отметил глава КДК РФС.

К Абаскалю же санкции применены за неспортивное поведение и провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе. По мнению Григорьянца, специалист покинул свою техническую зону в агрессивной манере и мог подтолкнуть болельщиков к неадекватному поведению.

«Да, он говорил «фейр-плей». Однако всё это происходило очень близко к трибуне, где тоже начались волнения. Зрители скапливались в том месте во время эпизода, и пришлось подтягивать дополнительные силы стюардов, чтобы не позволить болельщикам спуститься вниз. Также мы зафиксировали, как руководитель службы безопасности «Спартака» подошёл к Абаскалю и увёл его в подтрибунное помещение», — отметил специалист.

По словам Григорьянца, на заседании тренеры сидели рядом. Оба подтвердили: конфликт между ними исчерпан и они не имеют никаких претензий друг к другу.

«Эмоции, конечно, есть у всех. Футбол — это игра. Здесь всё понятно. Но они не должны переходить границы. И оскорбления, неспортивное поведение не могут им сопутствовать. Иначе мы с вами далеко можем зайти», — заключил глава КДК РФС.

Однако на этом история не закончилась. Не успели стороны разойтись, как «Спартак» выпустил пресс-релиз, в котором выразил удивление принятым решением.

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«Наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа фейр-плей были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей. От применённых в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола», — говорится в официальном заявлении красно-белых.

Также в «Спартаке» подчеркнули, что дисциплинарный регламент не позволяет команде обжаловать решение, однако клуб рассмотрит все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации.

В ЦСКА отреагировали значительно сдержаннее, снова напомнив о том, что конфликт был исчерпан сразу после финального свистка, а попытки его возродить привели к тому, что оба специалиста не смогут руководить своими подопечными в ближайшие выходные.

«Считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно-следственную связь — и это было сделано. Футбольный матч — это в первую очередь эмоции. Кому-то нравится испанский темперамент, а кому-то уральский характер — дело каждого. Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главный матч страны именно таким и должен быть. Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съёмке тренеров и игроков команды-соперника и использовали это в качестве инструмента для дисквалификации. Верим, что до такого не дойдёт», — цитирует директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо «Матч ТВ».

Мнения специалистов по поводу решения КДК РФС разошлись. Так, бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин посчитал его неправильным, поскольку словесная перепалка — чисто спортивный момент. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что футбол должен быть пикантным зрелищем и такие эпизоды только повышают к нему интерес. А экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов, напротив, призвал специалистов соблюдать правила, установленные РФС, и избегать в будущем подобных скандалов.

Неожиданный вывод сделала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. По её мнению, из-за такого решения КДК РФС у иностранцев может быть испорчено мнение о РПЛ.

«Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно… К сожалению, делается всё, чтобы у зарубежных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге: судейские решения, вердикты КДК. Если цель — не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата, то мы находимся на правильном пути», — заявила Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу».