Излишняя импульсивность: почему ссора Федотова и Абаскаля привлекает негативное внимание к РПЛ

Выяснение отношений между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем в перерыве матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» вызвало серьёзный резонанс. В социальных сетях появилось видео инцидента с бровки, на котором отчётливо слышно, что говорил один из специалистов, а КДК РФС сообщил о готовности рассмотреть инцидент на ближайшем заседании. С одной стороны, произошедшее привлекло дополнительное внимание к РПЛ, с другой — в тени конфликта остался высокий уровень футбола, продемонстрированный командами.

«И, удивительно, нашлась запись с матом! На футбольном поле во время дерби»

Конфликт Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля продолжает обсуждать вся Россия. Казалось, после выступления наставника ЦСКА на пресс-конференции в этой истории поставлена точка, однако речь шла лишь о многоточии.

Ссору разожгли ещё больше появившиеся в социальных сетях видео стычки. На них видно, что российский специалист также не молчал, а ответил визави достаточно грубо и в нецензурной форме. В частности, он поинтересовался, зачем испанец машет руками, обозвал его клоуном и посоветовал отправляться домой.

Но и главный тренер «Спартака» вёл себя вызывающе. Именно он спровоцировал коллегу, бросившись в сторону его скамейки и выкрикивая фразу «Fair play».

После публикации ролика интерес к инциденту проявил и Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС, до того не обративший на него никакого внимания.

«На основании видеоматериалов, которые были получены от телевещателя после запроса службы коммуникации РФС, и по иным материалам КДК РФС на очередном заседании рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля. Оба приглашены на него. Заседание состоится в четверг, 20 октября, в 12:00», — цитирует главу КДК Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Продолжилась и публичная пикировка между Заремой Салиховой, супругой бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и представителями ЦСКА. Женщина, до того упрекнувшая специалиста в том, что с переездом в Москву он продолжил вести себя, как представитель провинции, вновь уколола его, а заодно и армейцев. По её словам, ролик продемонстрировал, что Федотов «разговаривает как конюх».

Директор красно-синих по коммуникациям Кирилл Брейдо подчеркнул, что никогда прежде не сталкивался с таким уровнем истерии.

«Сначала делался акцент на «fair-play», но, когда футбольная общественность не приняла аргументацию, и всё так же вопрос задавался самому Роману Зобнину, фокус оказался переключён на нашего главного тренера. И, удивительно, нашлась запись с матом! На футбольном поле во время дерби. Когда на тебя летит и машет руками наставник соперника», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Ссора Газзаева и Сёмина и стычка Карпина с Денисовым

С одной стороны, возникший резонанс стоит оценивать положительно. Одни из сильнейших команд страны не только продемонстрировали яркую игру, но и привлекли к российскому футболу внимание даже далёких от спорта людей. Обсуждение конфликта между тренерами как минимум займёт ещё несколько дней и с большой долей вероятности затмит матчи Кубка России.

Да и в эмоциях нет ничего страшного. Абаскаль и Федотов — далеко не первые тренеры, не сдержавшие себя. Можно вспомнить, как Валерий Газзаев во времена борьбы ЦСКА и «Локомотива» за чемпионство регулярно конфликтовал с Юрием Сёминым при том, что они являлись близкими друзьями. По ходу сезона-2002, завершившегося победой железнодорожников над армейцами в «золотом матче», они даже перестали общаться, но после нашли в себе силы наладить отношения.

Наставник сборной России Валерий Карпин в 2010-м после игры с «Зенитом» едва не сошёлся в рукопашной с полузащитником Игорем Денисовым и на послематчевой пресс-конференции назвал его «мальчиком, который ещё ничего не выигрывал». Однако спустя годы специалист признал, что уже на следующий день они встретились и обсудили ситуацию за кружкой пива.

И стычка Федотова и Абаскаля — далеко не первая в истории дерби. Всего пару лет назад поссорились Доменико Тедеско и Виктор Гончаренко. Немец после победы в дополнительное время в кубковом противостоянии хотел пожать руку визави, но белорус не стал этого делать, поскольку был недоволен излишне эмоциональным поведением коллеги.

Европа в данном плане ничем не отличается. Например, в августе во время матча АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» чуть не подрались Томас Тухель и Антонио Конте. Разнимать их пришлось футболистам и персоналу.

Конфликт рулевых ЦСКА и «Спартака» способен добавить и без того горячему противостоянию дополнительной остроты. А Федотов вовсе рискует стать для поклонников красно-белых столь же одиозным персонажем, как и Газзаев, которого они ненавидели.

«Высказаться в среднем роде было серьёзным оскорблением»

Другое дело, что Валерий Георгиевич на момент прихода в стан армейцев в 2002-м успел добиться определённых успехов. В 1995-м он привёл «Аланию» к чемпионству в период доминирования «Спартака» на внутренней арене. А в А в 2000-е превратил ЦСКА в сильнейшую команду страны и завоевал с ней множество трофеев, в том числе отчасти сенсационно выиграл Кубок УЕФА. Красно-белые тогда не то, что оказались не в состоянии бросить перчатку принципиальному оппоненту, но на протяжении семи лет даже не могли его обыграть.

В активе Федотова значится лишь серебро, добытое вместе с «Сочи» в прошлом сезоне, когда различные проблемы испытывали все топ-клубы России за исключением «Зенита». А помимо южан в РПЛ к 56 годам он успел поработать лишь с «Оренбургом». Потому излишняя бравада специалиста пока ничем не подкреплена.

Вдобавок его поступок, несмотря на излишнюю импульсивность Абаскаля, получился не очень корректным. Во-первых, вопреки изначальным заверениям тренера о том, что он, якобы, не понял, что произошло, на ролике прекрасно видно — рулевой армейцев всё слышал и даже отреагировал.

Во-вторых, Федотов оскорбил коллегу по-мужски, на пресс-конференции высказавшись о нём в среднем роде. По этому поводу ёмко высказался Василий Уткин, предположивший, что в родном Екатеринбурге тренер после таких слов мог столкнуться с серьёзными неприятностями.

«И вот я совершенно точно могу вам сказать, что в Екатеринбурге, где эти годы были действительно лихими, высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьёзным оскорблением, попыткой унизить», — написал журналист.

Принимая во внимание всю принципиальность противостояния, Федотов во время общения с журналистами мог оставить эмоции на скамейке и более уважительно отнестись к сопернику. К слову сам испанец на пресс-конференции не позволил себе ни единого выпада в адрес россиянина.

Образцово повели себя и игроки. Например, футболисты «Спартака», хотя и остались недовольны тем, что оппоненты в эпизоде с первым голом Фёдора Чалова не последовали призыву Зобнина остановить встречу, высказывались предельно осторожно. Только Георгий Джикия и Александр Соболев подчеркнули: произошедшее останется на совести хозяев. Их примеру должны были последовать и более мудрые и опытные наставники.

В результате сложилась парадоксальная ситуация. Вместо того, чтобы обсуждать одно из самых ярких и содержательных дерби за последние годы и разбирать его футбольную составляющую, все говорят исключительно о стычке тренеров.

Не лучшую рекламу РПЛ она сделает и в Старом Свете. Европейские специалисты, как уже говорилось, тоже далеко не всегда сдерживают эмоции. Тому же Тедеско по этой части в России не было равных. Однако после финального свистка они находят в себе силы жать руки. Например, экс-наставники «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и Алекс Фергюсон в 2000-е хотя соперничали в Англии, но после каждой встречи пили вино и высказывались друг о друге исключительно с теплотой.

И неслучайно приведший «Спартак» к чемпионству итальянец Массимо Каррера, комментируя произошедшее, заявил, что тренеры должны служить примером спортивного мастерства и уважения.

Остаётся лишь выразить надежду, что Федотов и Абаскаль найдут в себе силы встретиться и решить конфликт тет-а-тет по примеру иностранных коллег. А дерби в ближайшие годы будет привлекать внимание ярким футболом, а не не враждой скамеек.

К счастью, стороны уже сделали шаги к примирению. Как заверил наставник ЦСКА, после игры они пообщались и пожелали друг другу удачи.

«Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу», — объяснил он в интервью «Спорт-Экспресс».