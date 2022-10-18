КДК РФС рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля в дерби

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главные тренеры ЦСКА Владимир Федотов и «Спартака» Гильермо Абаскаль приглашены на заседание КДК РФС.

«На основании видеоматериалов, официально полученных от официального вещателя после запроса службы коммуникаций РФС, а также по иным видеоматериалам КДК РФС рассмотрит на очередном заседании поведение главных тренеров Федотова и Абаскаля. Оба тренера приглашены на заседание комитета», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Напомним, что после первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол. В ответ наставник армейцев в нецензурной форме обратился к своему коллеге.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на поведение главного тренера армейцев Владимира Федотова в матче с красно-белыми в 13-м туре чемпионата России.