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Кавазашвили: Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать

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Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили высказался о конфликте главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура чемпионата России.
Кавазашвили: Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Считаю, что Гильермо Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать. Может, там что-то и было, но Федотов его неправильно понял, не знаю», — цитирует Анзора Кавазашвили Metaratings.ru.

По его словам, русские не должны оскорблять иностранных гостей.

ЦСКА и «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью со счётом 2:2. После первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

Позже появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака». В видео Федотов в том числе говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался по поводу конфликта Федотова и Абаскаля.

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