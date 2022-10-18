В ЦСКА прокомментировали ситуацию вокруг перепалки Федотова и Абаскаля в дерби

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался по поводу конфликта главного тренера армейцев Владимира Федотова с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Честно говоря, с таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, пожалуй, никогда. Вначале делался акцент на фейр-плей, но когда футбольная общественность не приняла аргументацию, и всё также вопрос задавался самому Роману Зобнину, фокус был переключён на нашего главного тренера», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что резервный арбитр встречи просит главного тренера армейцев не вестись на провокации «Спартака».

«Но нас сильно беспокоит то, что случилось после матча, и мы уж молчим про «непричастные к клубу» комментарии про «конюха» и «Сочи» в исполнении Заремы Салиховой. Эта целенаправленная кампания к футболу и принципам этики отношения не имеет», — заключил Брейдо.

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Напомним, что после первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что футбольный эксперт Андрей Созин считает, что «Спартак» провоцировал Федотова.