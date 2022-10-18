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Созин считает, что «Спартак» провоцировал Федотова

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Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что нецензурные выражения главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля вызваны провокацией со стороны «Спартака».
Созин считает, что «Спартак» провоцировал Федотова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы не знаем, что там эти испанцы кричат на своём языке. Не хочу обидеть иностранцев, но я был на матче и видел, что любые действия арбитров или игроков ЦСКА заставляли их вскакивать со скамейки и орать. Я не выгораживаю Федотова, но помню, что в «Спартаке» такое уже было — тогда Тедеско бегал обниматься к Гончаренко», — цитирует Созина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что красно-белые в матче с ЦСКА провоцировали главного тренера. По его словам, Валерий Газзаев или Юрий Сёмин на месте Владимира Федотова отреагировали бы ещё жёстче.

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Напомним, что после первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол. 

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля в дерби.

 

 

 

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