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Появилось видео, как Федотов нецензурно обращался к Абаскалю во время дерби

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Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю после первого тайма в матче 13-го тура чемпионата России.
Появилось видео, как Федотов нецензурно обращался к Абаскалю во время дерби
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

В видео Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Напомним, что после первого тайма Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

После матча тренер армейцев заявил, что Абаскаль не бросался на него по окончании первого тайма: «Это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом».

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее Зарема Салихова сравнила главного тренера ЦСКА Федотова с конюхом.

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