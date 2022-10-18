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Сёмин порекомендовал КДК РФС не наказывать Федотова и Абаскаля

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о конфликте в матче 13-го тура чемпионата России с участием главных тренеров ЦСКА и «Спартака».
Сёмин порекомендовал КДК РФС не наказывать Федотова и Абаскаля
  • РИА Новости

«Я бы порекомендовал КДК, чтобы Абаскаль и Федотов пришли на ужин, посидели вместе и поговорили на тему футбола. На том всё и закончили. Их слова? Это всё же эмоции, футбол», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Напомним, что после первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол. 

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее в ЦСКА прокомментировали ситуацию вокруг перепалки Федотова и Абаскаля в дерби.

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