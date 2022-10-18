Масалитин — о словах Салиховой: на месте Федотова просто улыбнулся бы и сказал спасибо

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Эти все высказывания — пускай между собой там разбираются. Я бы не обращал внимания на все высказывания, а просто бы улыбнулся», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что всё решается на футбольном поле. По его словам, если это всё выносится, значит, остались какие-то обиды.

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Напомним, что после первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип «фейр-плей» и продолжили атаку, забив гол.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее Салихова сравнила главного тренера ЦСКА Федотова с конюхом.