Масалитин — о словах Салиховой: на месте Федотова просто улыбнулся бы и сказал спасибо
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Эти все высказывания — пускай между собой там разбираются. Я бы не обращал внимания на все высказывания, а просто бы улыбнулся», — цитирует Масалитина «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что всё решается на футбольном поле. По его словам, если это всё выносится, значит, остались какие-то обиды.
Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».
Напомним, что после первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип «фейр-плей» и продолжили атаку, забив гол.
Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.
Ранее Салихова сравнила главного тренера ЦСКА Федотова с конюхом.