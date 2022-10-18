Узнать больше

Масалитин — о словах Салиховой: на месте Федотова просто улыбнулся бы и сказал спасибо

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
Масалитин — о словах Салиховой: на месте Федотова просто улыбнулся бы и сказал спасибо
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Эти все высказывания — пускай между собой там разбираются. Я бы не обращал внимания на все высказывания, а просто бы улыбнулся», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что всё решается на футбольном поле. По его словам, если это всё выносится, значит, остались какие-то обиды.

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Напомним, что после первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип «фейр-плей» и продолжили атаку, забив гол. 

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее Салихова сравнила главного тренера ЦСКА Федотова с конюхом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить