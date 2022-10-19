Федотов оценил действия Зобнина и Гаича перед первым голом ЦСКА в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о жесте полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура чемпионата России.

«Мы пересмотрели этот эпизод. Убедились в том, что Гаич не видел упавшего на другой половине поля нашего футболиста, не осознал, что там произошло и зачем Зобнин это делает. Гаич полностью концентрировался на мяче, подхватил его, затем сделал передачу в линию атаки, и Чалов забил. Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут? Для этого хватало времени», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Зобнин потерял мяч, а затем попросил остановить игру, увидев лежащего Хорхе Карраскаля. Таким образом, он придерживался принципа честной игры. Но Милан Гаич проигнорировал жест хавбека «Спартака» и продолжил атаку, которая привела к голу.

После первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип фейр-плей и продолжили атаку, забив мяч.

Ранее Федотов выразил своё отношение к «Спартаку».