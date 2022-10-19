Федотов — о «Спартаке»: команда с большими традициями

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выразил своё отношение к «Спартаку» после дерби в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Любой соперник независимо от ранга и статуса — принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений. Это команда с большими традициями», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

По его словам, слово «враг» по отношению к московскому клубу — перебор, потому что футбол — это не война, а красота, радость и изящество. Он также отметил, что получает от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые были в воскресенье на матче.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее Федотов объяснил свои высказывания в адрес тренера Гильермо Абаскаля после дерби со «Спартаком».