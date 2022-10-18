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Канчельскис — Федотову и Абаскалю: выйдите один на один, выясните отношения

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о конфликте между главными тренерами столичных ЦСКА и «Спартака» — Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.
Канчельскис — Федотову и Абаскалю: выйдите один на один, выясните отношения
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Ну вы знаете, это эмоции. Конечно, некрасиво. Но бывает. Некрасиво, что болельщики это видят и все остальные. Ну выйдите один на один, выясните отношения. В любом случае — что было, то было», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Появилось видео нецензурного обращения Федотова к Абаскалю. В видео наставник ЦСКА говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Ранее бывший главный тренер «Торпедо» Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном рассмотрении в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) поведения и высказываний Федотова в матче со «Спартаком».

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