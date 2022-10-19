Салихова вновь осудила действия Федотова в отношении Абаскаля
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«Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях?» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Ранее Федотов рассказал, что пожал руку главному тренеру Гильермо Абаскалю после дерби, несмотря на выяснения отношений во время матча.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:2.
Ранее Александр Хаджи заявил, что Федотов должен быть дисквалифицирован после инцидента с Абаскалем.