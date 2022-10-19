Узнать больше

Салихова вновь осудила действия Федотова в отношении Абаскаля

Короткая ссылка
Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, вновь высказалась о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове после московского дерби в рамках 13-го тура чемпионата России.
Салихова вновь осудила действия Федотова в отношении Абаскаля
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях?» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Ранее Федотов рассказал, что пожал руку главному тренеру Гильермо Абаскалю после дерби, несмотря на выяснения отношений во время матча.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Ранее Александр Хаджи заявил, что Федотов должен быть дисквалифицирован после инцидента с Абаскалем. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить