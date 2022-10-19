Салихова вновь осудила действия Федотова в отношении Абаскаля

Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, вновь высказалась о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове после московского дерби в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях?» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Ранее Федотов рассказал, что пожал руку главному тренеру Гильермо Абаскалю после дерби, несмотря на выяснения отношений во время матча.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Ранее Александр Хаджи заявил, что Федотов должен быть дисквалифицирован после инцидента с Абаскалем.