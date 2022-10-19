Хаджи считает, что Федотов должен быть дисквалифицирован после инцидента с Абаскалем

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о конфликте между главными тренерами ЦСКА и красно-белых — Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

«Думаю, что здесь по этой ситуации должна быть дисквалификация Федотова. Игры на две минимум. К тому же там ещё лексика определённая присутствовала. А что Абаскаль? Молодые, да, они все прыгают. Что тут такого?» — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Встреча в рамках 13-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:2.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин порекомендовал КДК РФС не наказывать Федотова и Абаскаля.