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Хаджи считает, что Федотов должен быть дисквалифицирован после инцидента с Абаскалем

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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о конфликте между главными тренерами ЦСКА и красно-белых — Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.
Хаджи считает, что Федотов должен быть дисквалифицирован после инцидента с Абаскалем
  • РИА Новости

«Думаю, что здесь по этой ситуации должна быть дисквалификация Федотова. Игры на две минимум. К тому же там ещё лексика определённая присутствовала. А что Абаскаль? Молодые, да, они все прыгают. Что тут такого?» — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Встреча в рамках 13-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:2.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин порекомендовал КДК РФС не наказывать Федотова и Абаскаля.

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