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«Спартак» выступил с заявлением на фоне дисквалификации Абаскаля после дерби с ЦСКА

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В пресс-службе «Спартака» отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) о дисквалификации главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
«Спартак» выступил с заявлением на фоне дисквалификации Абаскаля после дерби с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Эмоции — это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов», — говорится в заявлении клуба.

Также в заявлении уточняется, что в матче с ЦСКА Абаскаль не оскорблял соперника никакими действиями, а от применённых санкций к тренеру пострадает футбол.

«Дисциплинарный регламент не позволяет клубу обжаловать это решение, и мы вынуждены его исполнить», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Дерби на «ВЭБ Арене» в Москве завершилось со счётом 2:2.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, главный тренер ЦСКА пропустит встречу 14-го тура РПЛ с «Оренбургом», а Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) о дисквалификации главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

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