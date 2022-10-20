Канчельскис: Федотову и Абаскалю надо было встретиться за чашкой чая и поговорить

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) дисквалифицировать главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«КДК посчитал, что тренеры не имеют права себя вести подобным образом. Хотелось бы, чтобы они разобрались между собой сами — один на один и по-мужски. Не пойти лицо друг другу набить, а встретиться за чашкой чая, объясниться и поговорить», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Дерби на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилось со счётом 2:2.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, главный тренер ЦСКА пропустит встречу 14-го тура РПЛ с «Оренбургом», а Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером армейского клуба Владимиром Федотовым.