Узнать больше

Зарема о решении КДК: делается всё, чтобы у иностранцев сложилось отрицательное мнение о РПЛ

Короткая ссылка
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером армейского клуба Владимиром Федотовым.
Зарема о решении КДК: делается всё, чтобы у иностранцев сложилось отрицательное мнение о РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно. К сожалению, делается всё, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге — судейские решения, решения КДК», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что российский футбол находится на «верном» пути, если целью стоит недопущение грамотных специалистов.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что КДК не стоило дисквалифицировать Федотова и Абаскаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить