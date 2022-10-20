Зарема о решении КДК: делается всё, чтобы у иностранцев сложилось отрицательное мнение о РПЛ

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером армейского клуба Владимиром Федотовым.

«Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно. К сожалению, делается всё, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге — судейские решения, решения КДК», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что российский футбол находится на «верном» пути, если целью стоит недопущение грамотных специалистов.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что КДК не стоило дисквалифицировать Федотова и Абаскаля.