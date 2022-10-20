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Сёмин заявил, что КДК не стоило дисквалифицировать Федотова и Абаскаля

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак».
Сёмин заявил, что КДК не стоило дисквалифицировать Федотова и Абаскаля
  • РИА Новости

«Это эмоции. Считаю, что в футболе без этого не бывает. Никаких особенных, экстраординарных мер к ним предъявлять не надо было», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).

Ранее стало известно, как Абаскаль объяснил своё поведение в дерби ЦСКА — «Спартак».

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