Сёмин заявил, что КДК не стоило дисквалифицировать Федотова и Абаскаля
- РИА Новости
«Это эмоции. Считаю, что в футболе без этого не бывает. Никаких особенных, экстраординарных мер к ним предъявлять не надо было», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).
Ранее стало известно, как Абаскаль объяснил своё поведение в дерби ЦСКА — «Спартак».