Стало известно, как Абаскаль объяснил своё поведение в дерби ЦСКА — «Спартак»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, как главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил своё решение подойти к скамейке армейского клуба в перерыве матча.

«Абаскаль пояснил своё поведение: «Да, я обычно ухожу сразу в подтрибунное помещение, но в той ситуации я решил подойти к технической зоне ЦСКА и высказать свои эмоции», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Дерби на «ВЭБ Арене» в Москве завершилось со счётом 2:2.

По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).

Ранее в КДК РФС объяснили, за что были наказаны Федотов и Абаскаль.