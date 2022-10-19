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Пономарёв считает, что Федотов может быть дисквалифицирован за инцидент с Абаскалем

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение, что контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицирует главного тренера армейцев Владимира Федотова за перепалку со специалистом «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 13-го тура чемпионата России.
Пономарёв считает, что Федотов может быть дисквалифицирован за инцидент с Абаскалем
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Могут, конечно, Федотова на пару игр дисквалифицировать. Абаскаль‑то здесь при чём? У Абаскаля, думаю, всё обойдется, а Федотову, повторюсь, на пару матчей могут дать дисквалификацию. И штраф, думаю, будет», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что главному тренеру армейцев не стоило реагировать резко на поведение Абаскаля. По его словам, Федотов совершил не очень хороший поступок.

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Встреча в рамках 13-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:2.

Ранее Федотов объяснил свои высказывания после дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

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