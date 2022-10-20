Успех «Спартака», поражение «Краснодара» и победа «Торпедо» над ЦСКА: чем запомнились матчи 4-го тура Кубка России

«Спартак» в гостях одержал победу над «Факелом», а Шамар Николсон посвятил победный гол своему погибшему восемь лет назад отцу. ЦСКА второй раз в сезоне проиграл «Торпедо», а «Краснодар» уступил «Пари НН» и не смог победить в четвёртой встрече подряд во всех турнирах. В свою очередь, «Оренбург» на своём поле справился с «Ахматом», а Гамид Агаларов не только забил впервые с июля, но также поспособствовал назначению двух пенальти и заработал удаление.

Первое поражение ЦСКА

На бумаге самый статусный матч дня проходил на «ВЭБ Арене», где ЦСКА принимал «Торпедо». В первых трёх турах подопечные Владимира Федотова не потеряли ни одного очка и гарантировали себе продолжение борьбы за трофей, но вряд ли были лишены мотивации. Месяц назад они сенсационно проиграли автозаводцам в чемпионате России и наверняка хотели отомстить, но осуществить задуманное не удалось. Уже на 11-й минуте Марин Чурич неотразимо пробил с точки и помог своим партнёрам сотворить историю. В последний раз чёрно-белые два раза подряд обыгрывали принципиального соперника в 1997—1998 годах.

При этом хозяева могли восстановить равенство в счёте уже в середине первой половины. На 27-й минуте Иван Обляков оказался расторопнее всех в штрафной и замкнул шальной навес Виктора Мендеса. Но после просмотра видеоповтора арбитр Антон Фролов посчитал, что находившийся в офсайде Георгий Щенников, хотя и не касался мяча, принимал активное участие в эпизоде. Поэтому отменил взятие ворот. Впоследствии ЦСКА не ослабил давление и провёл на чужой половине практически всю встречу, но создать серьёзных проблем обороне гостей не сумел. В отсутствие Хорхе Карраскаля нападение красно-синих действовало крайне неизобретательно, а придумать что-то оригинальное не смогли ни Фёдор Чалов с Хесусом Мединой, ни вышедшие на замену Мойзес с Антоном Заболотным.

Беспроигрышная серия «Спартака»

В свою очередь, команда Гильермо Абаскаля выиграла шестую из последних семи встреч и гарантировала себе место в верхней сетке плей-офф Кубка России. На этот раз «Спартак» разобрался с главным аутсайдером группы B — «Факелом», до настоящего момента не набравшим ни одного очка в нынешнем розыгрыше турнира. В компенсированное к первому тайму время выверенную передачу Антона Зиньковского замкнул Николай Рассказов, а в дебюте второго автором победного мяча стал Шамар Николсон. Его ямаец посвятил погибшему отцу, который был застрелен на стадионе во время футбольного матча в 2014 году. Довести счёт до крупного мог Квинси Промес, но его смещения в центр с ударом в стиле Арьена Роббена не завершились взятием ворот.

Красно-белые владели солидным преимуществом, но без нервотрёпки обойтись не получилось. Вышедший на замену Миха Мевля уже 16 минут спустя сыграл рукой в собственной штрафной и помог оппоненту сократить отставание. И хотя восстановить паритет не удалось, концовка оказалась эмоциональной. Уже в добавленное время стычку между противниками спровоцировал грубый фол всё на том же нидерландце, а затем досталось и главному арбитру Алексею Сухому. По мнению футболистов «Факела», тот слишком рано дал свисток и помешал им завершить перспективную атаку. К слову, в этот момент коллективы уже переиграли больше минуты, а мяч находился на половине поля хозяев.

Кризис «Краснодара»

В отличие от «Спартака», команда Александра Сторожука переживает не самый простой период. В последних трёх встречах РПЛ «Краснодар» взял лишь одно очко, а теперь оступился и в Кубке. В противостоянии с «Пари НН» всё решил единственный гол Константина Шильцова в дебюте второй половины. Эффектная многоходовка нижегородцев позволила им оставить не у дел оборону противника, после чего воспитаннику «Спартака» оставалось лишь «расстрелять» Станислава Агкацева.

«Краснодар» же больше владел мячом, но нанёс лишь на один удар по воротам больше (8:7). Неплохие шансы отличиться имели Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, но Артур Нигматуллин был на чеку. Правда, в одном из эпизодов голкипер не совладал с эмоциями и жёстко толкнул колумбийца в спину, из-за чего чуть было не нарвался на удаление. Однако главный арбитр Владимир Москалёв не стал оставлять коллектив в меньшинстве и ограничился жёлтой карточкой. «Пари НН» добился успеха и вышел на первое место в группе A, а их соперник переместился на третью позицию. Правда, отставание от лидера составляет всего одно очко.

Шесть голов в Оренбурге

К неожиданности многих, самый результативный матч дня в Кубке России прошёл на стадионе «Газовик», где местный «Оренбург» пытался продолжить борьбу за выход в плей-офф турнира. Перед встречей с «Ахматом» подопечные Марцела Лички занимали последнее, четвёртое место в группе C, а в случае очередной неудачи практически лишались шансов на выход в следующий раунд. При таком раскладе отрыв хозяев от дающего путёвку в нижнюю часть сетки третьего места достигал четырёх очков, а в оставшихся противостояниях с «Ростовом» и «Динамо» их устраивали только победы.

В итоге, оказавшийся в тяжёлом положении «Оренбург» не только не дрогнул, но уверенно взял верх над одним из лидеров квартета. Хозяева отправили в сетку ворот Михаила Опарина четыре мяча, причём три из них — в первом тайме. Однако главным действующим лицом встречи стал футболист гостей Гамид Агаларов. Уже на 11-й минуте нападающий прервал почти трёхмесячную «сухую» серию и напомнил о своих бомбардирских качествах, а затем заработал 11-метровый. Данила Хотулёв «срубил» соперника в штрафной, а Владимир Ильин уверенно воспользовался своей возможностью.

Тем не менее, впечатление от выступления Агаларов смазали ряд действий со знаком «минус». Так, уже на 20-й минуте из-за попадания мяча в его руку был назначен пенальти, который в стиле Антонина Паненки реализовал Дмитрий Воробьёв. 11 минут спустя его падение в центре поля спровоцировало контрвыпад, позволивший «Оренбургу» выйти вперёд. А уже при счёте 2:4 Гамид попал локтем по лицу оппоненту и заработал вторую жёлтую карточку, фактически лишив партнёров надежды на камбэк.