ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. Таким образом, ЦСКА впервые с 1998 года два раза подряд проиграл Торпедо.

В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич (11-я минута, пенальти).

Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, существует ли для него понятие «фейр-плей».