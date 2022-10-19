Сторожук раскритиковал игру «Краснодара» в матче с «Пари НН»
- РИА Новости
«Надо появляться, добегать, оказываться в позициях, в которых забивают, попадать в ворота. Опасных моментов ни у наших, ни у ворот соперника не было, игра была в центре поля», — цитирует Сторожука пресс-служба «Краснодара».
Встреча, которая проходила в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:0.
В составе хозяев единственным точным ударом отметился Константин Шильцов на 49-й минуте.
«Пари НН» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Краснодар» с семью очками располагается на третьей позиции.
Ранее гендиректор «Пари НН» заявил, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф Кубка России.