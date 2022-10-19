Гол Николсона принёс «Спартаку» победу над «Факелом» в матче Кубка России

Столичный «Спартак» на выезде одержал победу над «Факелом» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Николай Рассказов и Шамар Николсон (45, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).

Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. Факел (ноль) — на четвёртом.

Ранее «Оренбург» в большинстве обыграл «Ахмат» в Кубке России.