Узнать больше

«Оренбург» в большинстве обыграл «Ахмат» в Кубке России

Короткая ссылка
«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.
«Оренбург» в большинстве обыграл «Ахмат» в Кубке России
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Дмитрий Воробьёв, полузащитник Степан Оганесян, а также защитники Владимир Полуяхтов и Александр Павловец. У гостей голы на счету нападающих Гамида Агаларова и Владимира Ильина.

На 75-й минуте игры красную карточку получил Агаларов.

Таким образом, «Оренбург» набрал пять очков и остался на последнем, четвёртом месте в турнирной таблице группы C. «Ахмат» с шестью очками располагается на второй строчке.

Ранее «Динамо» дома победило «Ростов» в матче Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить