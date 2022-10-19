«Оренбург» в большинстве обыграл «Ахмат» в Кубке России

«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.

Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Дмитрий Воробьёв, полузащитник Степан Оганесян, а также защитники Владимир Полуяхтов и Александр Павловец. У гостей голы на счету нападающих Гамида Агаларова и Владимира Ильина.

На 75-й минуте игры красную карточку получил Агаларов.

Таким образом, «Оренбург» набрал пять очков и остался на последнем, четвёртом месте в турнирной таблице группы C. «Ахмат» с шестью очками располагается на второй строчке.

Ранее «Динамо» дома победило «Ростов» в матче Кубка России.