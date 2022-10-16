«Жизнь людей — самое важное»: футбольный судья Доля потерял сознание во время матча чемпионата Белоруссии

Главный судья Сергей Доля потерял сознание во время матча чемпионата Белоруссии между БАТЭ и брестским «Динамо». Уже в самом начале встречи он почувствовал себя плохо и рухнул на газон. Около десяти минут бригады врачей обоих клубов пытались оказать ему помощь, после чего арбитра отправили в одну из местных больниц. Там он пришёл в себя. Никаких пагубных последствий для здоровья у него не обнаружили. Доля даже успел вернуться на стадион к концу матча.

Страшной трагедией едва не обернулся рядовой матч чемпионата Белоруссии. В Борисове в игре 25-го тура Высшей лиги БАТЭ принимал брестское «Динамо». Обслуживать встречу была назначена бригада представляющего Гродно Дмитрия Доли.

Однако не успела игра начаться, как футбол отошёл на второй план. На 12-й минуте арбитр неожиданно схватился за грудь и согнулся. Несколько раз его пошатнуло, и затем он рухнул на газон. Игроки тут же подбежали к пострадавшему, а затем принялись звать врачей. Некоторые пытались удерживать 42-летнего рефери на боку, другие в ужасе схватились за головы. Выглядела эта сцена по-настоящему страшно.

Также по теме «Люди пытались спастись»: в Индонезии в давке после футбольного матча погибли не менее 125 человек Как минимум 125 человек погибли и более 180 получили травмы во время беспорядков после футбольного матча между «Аремой» и «Персебаей»...

Медицинские бригады сработали максимально оперативно. Они незамедлительно приступили к необходимым мероприятиям. При этом у судьи начались судороги. Вскоре Сергея на машине скорой помощи экстренно доставили в одну из местных больниц.

В результате матч возобновился только через десять минут, а к первому тайму из-за долгой паузы добавили девять. Долю заменил резервный арбитр Илья Ляшук.

К счастью, уже в перерыве на Telegram-канале хозяев появились хорошие новости. Как сообщила пресс-служба клуба, Доля пришёл в сознание и чувствовал себя нормально. Никаких угроз его здоровью выявлено не было. Более того, ближе к финальному свистку судья даже вернулся на «Борисов-Арену».

Разумеется, после окончания матча, который завершился крупной победой БАТЭ со счётом 4:1, футболисты и тренеры больше обсуждали состояние Доли, нежели сам футбол. Например, нападающий хозяев Артём Шуманский пожелал рефери удачи и здоровья.

«Такой случай видел впервые. К счастью, всё закончилось благополучно. Но сразу я, честно говоря, испугался. Правда, потом, когда арбитра подняли с газона, мы поняли, что с ним всё должно быть нормально», — приводит слова форварда официальный сайт борисовчан.

Главный тренер 15-кратных чемпионов Белоруссии Кирилл Альшевский также сказал тёплые слова в адрес пострадавшего.

«Самое главное, что узнали новость: с рефери всё нормально, он пришёл в себя. Это самое важное. Футбол, игра — часть нашей жизни. Но всё-таки жизнь людей — самое важное. Поэтому это самая приятная новость», — подчеркнул специалист.

Любопытно, что, по решению местной федерации футбола, гродненец работал уже на третьем домашнем матче борисовчан подряд, что вызвало недовольство у некоторых болельщиков других команд страны. В сентябре БАТЭ при его судействе разошёлся миром с одним из главных соперников — минским «Динамо», а в октябре сыграл вничью с жодинским «Торпедо». Всего же Доля провёл 12 встреч в нынешнем сезоне Высшей лиги.

К сожалению, нередки случаи, когда с проблемами с сердцем прямо на поле сталкиваются и футболисты. Один из самых известных подобных случаев произошёл во время матча финальной стадии чемпионата Европы 2020 года с участием сборных Дании и Финляндии. В первом тайме полузащитник датчан Кристиан Эриксен рухнул на газон без сознания.

Также по теме «Он не дышал, провели сердечную реанимацию»: что известно о состоянии потерявшего сознание игрока сборной Дании Эриксена Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча с командой Финляндии на Евро-2020. Об этом сообщил...

Около девяти минут, как и в случае с белорусским судьёй, врачи оказывали ему помощь: проводили закрытый массаж сердца и делали искусственное дыхание. Но всё оказалось тщетно. Спортсмена унесли с поля на носилках, а притихшие болельщики приготовились к худшему. Встреча в дальнейшем проходила в полной тишине.

Однако вскоре из больницы поступили хорошие новости: состояние Эриксена стабилизировалось, и он пришёл в сознание. Позже врачи назвали причиной произошедшего сердечный приступ. Чтобы избежать его повторений, хавбеку установили специальный кардиостимулятор.

Казалось, после такого Кристиан завершит карьеру, но он не просто продолжил её, а вернулся на самый высокий уровень. Сперва он поддерживал форму в молодёжной команде «Оденсе», затем в январе подписал контракт с клубом АПЛ «Брентфорд», а летом и вовсе перешёл в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне на счету полузащитника 14 матчей во всех турнирах, в которых он отдал три результативные передачи. Также он продолжает выступать за национальную команду.

Увы, в некоторых случаях медики оказываются бессильны. Например, в январе 2004-го скончался венгерский футболист «Бенфики» Миклош Фехер. Трагедия произошла во время матча чемпионата Португалии с «Викторией». В концовке встречи полузащитник, вышедший на замену и успевший отдать голевой пас, неожиданно рухнул на траву.

Получив жёлтую карточку от судьи, спортсмен улыбнулся ему, поправил волосы, а затем внезапно согнулся, схватился за колени и упал. Врачи пытались оказать ему помощь, но их усилия оказались тщетны. Уже на стадионе у него зафиксировали клиническую смерть. После этого медикам дважды удавалось запустить сердце футболиста, однако оно снова останавливалось. Спасти хавбека так и не удалось.

Уже после выяснилось, что Фехер выходил на поле далеко не в лучшем состоянии. Во-первых, у него имелось незалеченное повреждение паха, с которым он мог играть только на уколах. Во-вторых, Миклош несколько дней провёл в постели из-за простуды, но убедил главного тренера Хосе Антонио Камачо, что готов принять участие во встрече.

На вскрытии у футболиста обнаружили гипертрофическую кардиомиопатию.