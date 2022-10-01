Источник: у владельца Red Bull возникли серьёзные проблемы со здоровьем
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«У него дела идут плохо», — цитирует журналиста Роджера Бенуа GrandPX.news.
Репортёр Kronen Zeitung также заявил, что Матешиц не держит связь с сотрудниками компании из-за серьёзных проблем со здоровьем.
В нынешнем сезоне пилот Red Bull Макс Ферстаппен занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 116 очков.
Ранее сообщалось, что Red Bull находится под следствием за нарушение финансового устава в 2021 году.