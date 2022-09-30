Gazzetta dello Sport: Red Bull находится под следствием за нарушение финансового устава в 2021 году

Международная автомобильная федерация (FIA) может наложить санкции на команду «Формулы-1» Red Bull за нарушение финансового регламента в сезоне-2021.

Австрийская команда могла превысить установленный лимит в $147,4 млн в 2021 году, сообщает Gazzetta dello Sport. Отмечается, что данные финансового аудита за прошлый год будут представлены на следующей неделе.

Регламент предполагает мягкое наказание, если нарушение не превышает 5% от установленного бюджета. Однако если команды превысили этот предел, то в качестве наказания с команды могут снять очки или урезать бюджет на следующий год.

В сезоне-2021 Red Bull занял вторую строчку в кубке конструкторов, проиграв Mercedes 28 очков. Чемпионом мира стал представитель австрийского коллектива Макс Ферстаппен, обогнав Льюиса Хэмилтона из немецкой команды на последнем круге Гран-при Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что испанский гонщик Карлос Сайнс из Ferrari стал быстрейшим во второй сессии свободных заездов Гран-при Сингапура.