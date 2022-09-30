Сайнс показал лучшее время на второй тренировке Гран-при Сингапура

Испанский гонщик Карлос Сайнс из Ferrari стал быстрейшим во второй сессии свободных заездов Гран-при Сингапура.

Сайнс проехал свой лучший круг за 1 минуту 42,587 секунды. Вторым стал его напарник по команде монегаск Шарль Леклер (+0,208). Замкнул тройку британец Джордж Рассел из Mercedes (+0,324).

17-й этап чемпионата мира пройдёт в Сингапуре на трассе Марина Бей с 30 сентября по 2 октября.

В Сингапуре Ферстаппен может досрочно завоевать второй чемпионский титул при условии победы с лучшим кругом, а также если его напарник Серхио Перес финиширует не выше четвёртого места, а Леклер — не выше восьмого.

Ранее сообщалось, что британец Льюис Хэмилтон из Mercedes показал лучшее время в первой сессии свободных заездов Гран-при Сингапура.